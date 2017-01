Gospodarstvo

Kranj – Uradni veterinarji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so med 5. in 11. januarjem prejeli 41 prijav o živalih, ki so bile tudi pri nizkih temperaturah na prostem. Na podlagi prijav so izvedli 26 pregledov, dodatno pa še 485 pregledov na kmečkih dvorišč...