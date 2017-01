Gospodarstvo

Zgornje Jezersko – Člani Lovske družine Jezersko so se na sv. Štefana zbrali na tradicionalnem srečanju v lovskem domu, kjer so nazdravili opravljenemu delu v letu 2016 in si zaželeli uspešno delovanje tudi v letu 2017. Letos Štefanove jage, to je zadnjega letnega lovskega pogona, ni bilo, ker je lovska družina že pred tem...