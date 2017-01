Šport

Kranj – V švedskem Ulricehamnu so se na tekmi svetovnega pokala dekleta merila na štafetni preizkušnji. Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt in Alenka Čebašek so svojo nalogo opravile zelo dobro, saj so si pritekla odlično sedmo mesto. Zanesljivo so zmagale Norvežanke pred...